Sabato 5 ottobre 2024 in Canton Ticino

Ha riscosso un lusinghiero successo la giornata formativa transfrontaliera dal titolo "Il cambiamento climatico: sfide e soluzioni tra biodiversità, spreco alimentare e isole di calore" che si è tenuta sabato 5 ottobre 2024 a Mezzana in Canton Ticino - Svizzera presso il Centro professionale del verde, a cui hanno partecipato oltre settanta docenti delle scuole dell'infanzia, elementari e medie, provenienti dalla regione insubrica.

La giornata è stata promossa dalla Comunità di lavoro tramite il proprio gruppo di lavoro "Giornate Insubriche del Verde Pulito" specificatamente costituito per svolgere attività di sostegno alla salvaguardia dell'ambiente, composto dal Cantone Ticino per il tramite del Dipartimento del Territorio, del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e della Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca (FTAP), dalle Province di Como, Lecco, Novara, Varese e Verbano Cusio Ossola, dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), dal Parco del Lura, dai Comuni di Chiasso e Mendrisio, dal Gruppo di Educazione ambientale della Svizzera italiana (GEASI), dalla Cooperativa Sociale Koinè e dalla Cooperativa Valgrande.

Il tema del cambiamento climatico è stato dapprima introdotto con approfondimenti teorici presentati da esperti qualificati del settore provenienti dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), dal Dipartimento del territorio e dal Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino. Successivamente i partecipanti hanno preso parte attivamente a una serie di atelier pratici realizzati dagli educatori ambientali del Dipartimento del Territorio e dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR), della Cooperativa Sociale Koinè e della Cooperativa Valgrande; i laboratori hanno fornito programmi e spunti operativi per il lavoro didattico con gli alunni delle scuole e sono stati l'occasione per mettere in contatto i docenti con gli specialisti che potranno garantire loro un supporto durante l'anno scolastico.

La giornata rientra nell'ambito del progetto didattico "Il cambiamento climatico: sfide e soluzioni tra biodiversità, spreco alimentare e isole di calore" il cui seguito prevede l'approfondimento e l'elaborazione di un progetto didattico in classe prendendo spunto dalle tematiche e dalle proposte trattate nell'evento odierno.

Entro la metà del mese di marzo 2025, i partecipanti consegneranno una scheda contenente la descrizione del percorso didattico attuato e le classi di scuola primaria/elementare e media/secondaria di primo grado selezionate per ogni Provincia/Cantone prenderanno parte alla giornata premio che si terrà nel mese di maggio 2025 in una località della regione insubrica. L'evento sarà finanziato dalla Comunità di lavoro e offrirà a docenti e allievi di tutto il territorio insubrico l'occasione di incontrarsi e sperimentare nuove attività.