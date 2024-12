Progetto “Ri.Ver.LhAB - Rinaturalizzazione Verde degli Habitat Fluviali“

(Cadorago, 13 Dic 24) Il progetto "Ri.Ver.LhAB - Rinaturalizzazione Verde degli Habitat Fluviali" è stato scelto per essere finanziato dal Programma Interreg Italia-Svizzera 2021-27, insieme ad altri 98 progetti. Presentato dal Consorzio Parco del Lura in partnership con ERSAF, l'Ente di Regione Lombardia per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, Repubblica e Cantone del Ticino e SUPSI, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, è all'interno del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera che ha l'obiettivo di favorire la coesione economica e sociale del territorio.

Il progetto Ri.Ver.LhAB sarà avviato a gennaio del 2025 con l'obiettivo di lavorare sull'adattamento e la mitigazione degli impatti del cambiamento climatico sugli habitat fluviali nel territorio del Parco del Lura e del Parco Sorgenti del Lura, lungo tutto l'asse fluviale del torrente Lura, e in Cantone Ticino, per costruire un modello di gestione fluviale condiviso e replicabile. Il progetto si concluderà a metà del 2027.

Il progetto rientra nell'asse 2 del Programma Interreg, dedicato alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale delle aree alpine e prealpine, con l'obiettivo specifico di promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici.

Le azioni previste sono: