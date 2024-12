(procedura aperta di partecipazione per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)

(Cadorago, 27 Dic 24) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013 ed alle successive deliberazioni Anac n. 831 del 3 agosto 2016, n. 1208 del 22 novembre 2017, n. 1074 del 21 novembre 20218, n. 1064 del 13 novembre 2019, n. 7 del 17 gennaio 2023 e n. 605 del 19 dicembre 2023;



Considerato che il P.N.A. come sopra approvato sottolinea la necessità del coinvolgimento di portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini per la redazione del P.T.P.C., in particolare per la fase di raccolta di informazioni necessarie per la gestione del rischio corruzione;



RENDE NOTO CHE

1. Si sta procedendo all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio Parco del Lura;



2. È avviata con il presente avviso la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati i soggetti interessati, per la raccolta di osservazioni al fine dell'approvazione definitiva del Piano;



INVITA



i soggetti interessati a far pervenire proprie osservazioni allo schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione entro e non oltre le ore 12.00 del 12.01.2025 con una delle seguenti modalità:



- posta elettronica certificata, all'indirizzo: parco.lura@legalmail.it;

- posta elettronica all'indirizzo: info@parcolura.it;

- presentazione diretta all'ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico) presso la sede operativa in via IV novembre 9/A, loc. Caslino al Piano – 22071 Cadorago (CO);

- servizio postale o altro servizio di recapito.



Il testo dell'attuale Piano è in consultazione sul portale del Consorzio Parco del Lura, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione".



Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.



Cadorago, 27.12.2024



Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

D.ssa Antonella Riva