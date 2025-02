Ai sensi L.R. 12/2005 e D.G.R. n. VII/7977 del 06/08/08 e D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008

(Cadorago, 10 Feb 25) A fine dicembre 2024 l'Assemblea dei Sindaci del Parco del Lura ha approvato la nuova Convenzione per l'istituzione e funzionamento della commissione per il paesaggio sovralocale con sede presso il Consorzio e costituita tra i Comuni di Bregnano, Cadorago, Cassina Rizzardi, Rovellasca, Rovello Porro, Lomazzo e Guanzate. La convenzione è stata approvata anche dai Consigli Comunali dei Comuni interessati.

Con Deliberazione di Cda n. 5 del 27-01-2025 sono stati nominati, a seguito di selezione tra le domande prevenute, i componenti della Commissione Paesaggio che sono:

Ing. Alessandro Rigamonti (confermato come Presidente);

Arch. Banfi Annalisa;

Arch. Nava Ilaria;

Arch. Pellò Guido Maria;

Dott. Agr. Stefano Monti.

La Commissione Paesaggio sovralocale, che sostituisce le singole commissioni del paesaggio comunali (la Regione Lombardia evidenzia l'opportunità di istituire "le Commissioni per il paesaggio in forma consorziata tra più Comuni contigui, appartenenti al medesimo ambito o alla stessa unità di paesaggio,... non solo per una maggiore efficienza amministrativa, ma soprattutto per una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio locale") ha sede presso la sede del Consorzio Parco del Lura, dove si ritrova circa una volta al mese per analizzare le pratiche di trasformazione del territorio dei Comuni convenzionati e per esprimere il relativo parere di competenza.

Durante l'anno la commissione visiona circa 100-150 pratiche esprimendo pareri vincolanti per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed esprimendo indirizzi e suggerimenti per un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli interventi ricadenti nelle fasce a media ed alta sensibilità paesaggistica, così come individuate nei singoli Piani di Governo del Territorio - PGT.