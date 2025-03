A giorni partiranno i lavori!

(Cadorago, 10 Mar 25) La Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI/4525 del 07.04.2021, ha stanziato fondi, tramite convenzionamento con il Consorzio Parco del Lura, per l'intervento "PCIR 5 Via dei Pellegrini - Eurovelo 5: tratto Grandate - Rovello Porro - Misinto loc. Cascina Nuova / Bosco S. Andrea".

La convenzione relativa è stata approvata con Deliberazione di A.C. n. 7 del 31.05.2021.

Il Consorzio ha quindi ritenuto opportuno redigere un Masterplan che inquadrasse l'intervento finanziato considerando l'intero sviluppo del Percorso Eurovelo 5, dal confine svizzero a Milano.

Il lotto in progetto

Il lotto 2, progettato attualmente a livello di esecutivo, è il cuore del progetto e riguarda il collegamento ciclabile a partire da Villa Guardia per poi seguire più o meno fedelmente il torrente Lura all'interno dell'omonimo parco fino a Rovello Porro. Si tratta di un progetto di circa 17 km di ciclovia che realizza tratti nuovi e migliora le condizioni di ciclabilità di molti tratti esistenti.

In particolare il tracciato ha inizio al limitare sud dell'abitato di Villa Guardia per puntare verso sud sottopassando la A59 e andando ad affiancarsi al torrente Livescia. Qui è previsto un tracciato che interessa le ampie zone boscate, in gran parte di proprietà della provincia di Como, che potranno quindi essere oggetto di un successivo progetto di riqualificazione complessiva. Attraversato l'abitato di Cassina si entra nella dorsale ciclabile principale del Parco dove sono previsti vari interventi di miglioria e nuovi tracciati. Si inizia con un primo tratto a Cadorago con la realizzazione di una nuova passerella sul Lura ed il superamento di un tratto ora in promiscuo molto pericoloso.

In comune di Cadorago è prevista la sistemazione di un tratto attenuando le pendenze presenti (fino al 18%) e riuscendo ad attenuarle rimanendo entro il limite del 10%.

A Caslino al Piano viene previsto un percorso che riprende le strade di servizio all'interno dell'area boscata. In comune di Bregnano viene previsto il nuovo ponte degli Alpini grazie al quale viene garantito il corretto franco idraulico sul torrente Lura nonché un'opportuna protezione spondale.

La pista ciclabile viene dotata di parapetti a protezione dei dislivelli presenti nell'incisione dell'alveo.

Successivamente, dopo una serie di messe in sicurezza puntuali, gli interventi riguardano Rovellasca con il miglioramento di un tratto interessato da tornanti con pendenze attuali fino al 13%, non conformi quindi alle normative e con il fondo stradale ammalorato.

Viene ripristinato un breve collegamento mancante a Rovello Porro con la realizzazione di un tratto nuovo per il collegamento alle ciclabili esistenti.

Per approfondimenti si veda pagina: https://www.parcolura.it/pagina.php?id=141

I lavori delle prime tre tratte di pista avranno inizio a partire dal 17 marzo sino a termine dei lavori, pertanto saranno interrotti alcuni tratti di pista ciclabile o di strade consortili nei Comuni di Villaguardia, Cassina Rizzardi, Luisago, Bulgarograsso e Guanzate.