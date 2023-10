Serata pubblica, 10 ottobre 2023 ore 21.00

Martedì 10 Ottobre 2023 dalle 21:00 alle 23:00

Il Parco dei Mughetti organizza per martedì 10 ottobre un incontro pubblico divulgativo sui funghi e sulle regole per la raccolta.

Appuntamento alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Origgio, in Via Dante 15.

Relatore dell'incontro sarà il dott. Andrea Pasetti, naturalista ed esperto micologo.



L'incontro è aperto a tutti i cittadini, appassionati di funghi e non, a poche settimane dall'inizio della stagione micologica.

La raccolta funghi nel parco

Provincia: Como Regione: Lombardia