Domenica 19 maggio 2024

Domenica 19 Maggio 2024 dalle 10:00 alle 16:00

Domenica 19 maggio alle 10.00 a Bregnano scopriamo la nuova porta del Parco con il suo centro visite dedicata alle api, in via Prava. A seguire attività didattiche sulle api a cura dell'apicoltore Mauro Pagani e gioco per i bambini a tema api. Alle ore 11.00 Bioblitz Lombardia 2024, escursione nel Parco per la raccolta di osservazioni su fauna e flora del parco. Termine previsto verso le 12.30. Nel pomeriggio alle ore 15.30 spettacolo teatrale "Mondo" di Giuseppe Di Bello con Marco Continanza, a cura di Compagnia Anfiteatro

Guarda il video con l'intervista al progettista