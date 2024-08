Escursione crepuscolare autunnale nel Parco La Mandria

Lunedì 2 Settembre 2024 dalle 18:00 alle 20:00

Dopo una lunga giornata di lavoro quale modo migliore di iniziare la settimana camminando

insieme avvolti dai caldi colori che la natura ci offre?

Il tramonto è un momento magico della giornata ideale per prendersi un momento per se stessi e per ricaricarsi.

Le tonalità del rosso, arancione e giallo del bosco ci indicano che l'autunno è alle porte.

Un istruttore sportivo vi accoglierà e vi accompagnerà in questa esperienza dove natura

sport si fondono.

Si consiglia abbigliamento comodo e calzature adeguate.

Consigliata dai 14 anni in poi.

Accessibile secondo disabilità

Costo:15 euro a persona

Prenotazione obbligatoria al seguente link: www.arnicatorino.it/le-nostre-proposte/