ISPIRATI A MICHELE LESSONA

Da Venerdì 8 a Sabato 9 Novembre 2024

Michele Lessona, nato a Venaria Reale il 20 settembre 1823, poco conosciuto ai più, è stato personaggio illustre dell'800 e tante sono le lezioni che da lui e grazie a lui possiamo ancora apprendere.

In un'epoca caratterizzata da forte complessità, la conoscenza e la consapevolezza diventano per la società strumenti indispensabili per interpretare e affrontare la realtà.

È in questo contesto che la Città di Venaria Reale, con il suo Assessorato alla Cultura, in continuità con le iniziative realizzate nel corso del 2023 in occasione del bicentenario della nascita di Lessona, ha promosso un percorso di promozione e valorizzazione della sua figura, che coinvolge tante rilevanti istituzioni del mondo culturale e scientifico.

Città di Venaria Reale, Regione Piemonte, Museo Regionale di Scienze Naturali, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università degli Studi di Torino, Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude La Venaria Reale, Ordine dei Biologi di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, si sono uniti per un progetto di cittadinanza scientifica che prende il suo avvio con i Lessona Days.

Ecco gli appuntamenti:

Venerdì 8 novembre 2024 - ore 18.00 - Biblioteca Civica Tancredi Milone - Via Verdi, 18 – Venaria Reale

Incontro con Giorgio Volpi: La natura lo fa meglio (e prima).

Le sorprendenti invenzioni tecnologiche che la natura suggerisce all'uomo

Studiare la natura è come studiare l'avanguardia della scienza umana e, contemporaneamente, leggere il grande libro del passato del nostro pianeta, in cui infinite generazioni di esseri viventi hanno risolto brillantemente problemi di chimica, fisica e biologia, lasciandone chiare tracce nei loro stessi fossili e nella genetica e nelle relazioni degli esseri che oggi ci circondano.

Sabato 9 novembre 2024 dalle ore 15.00 alle 16.30 Museo Regionale di Scienze Naturali - Via Accademia Albertina, 15 - Torino

Laboratorio per famiglie con bambini dai 7 ai 13 anni Sulle tracce di Lessona tra le collezioni del Museo

Durante questa avventura, le famiglie avranno l'opportunità di esplorare le collezioni del Museo attraverso una serie di indizi e prove, tutte ispirate agli studi e alle scoperte di Michele Lessona, importante naturalista e zoologo torinese.

Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria: tel. 0114326307 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 oppure email: didattica.mrsn@regione.piemonte.it

Sabato 9 novembre 2024 UNA NOTTE AL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI dalle ore 19.00 a mezzanotte - Museo Regionale di Scienze Naturali Via Accademia Albertina, 15 - Torino

L'associazione Club Silencio il 9 novembre presenta Una notte al Museo Regionale di Scienze Naturali. Una serata alla scoperta del mondo naturale tra musica, performance & drink in occasione dei Lessona Days. Dalle 19 a mezzanotte dei ciceroni racconteranno tutte le curiosità del museo dopo i suoi 10 anni di chiusura e con Wallace & Michele Lessona, due esemplari di intelligenza artificiale, si potrà vivere un'esperienza unica a cavallo tra passato e futuro.

Per partecipare sarà necessario accreditarsi.

Accrediti disponibili sul sito di Club Silencio a partire dal 4/11 nella sezione Next Event: https://clubsilencio.it/next-event/

L'ingresso agli eventi è gratuito e su prenotazione, fino ad esaurimento posti, al seguente indirizzo web: https://www.eventbrite.com/cc/lessona-days-2024-3732389

Per prenotare gli eventi al Museo Regionale di Scienze Naturali:

Laboratorio di sabato 9 novembre: tel. 0114326307 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 oppure email: didattica.mrsn@regione.piemonte.it

Evento Una notte al Museo: Accrediti disponibili sul sito di Club Silencio a partire dal 4/11 nella sezione Next Event: https://clubsilencio.it/next-event/

Informazioni: cultura@comune.venariareale.to.it

Telefono: 0114072 420/240/243

Sito web: www.comune.venariareale.to.it

Social: Facebook Città di Venaria Reale – Instagram cittadivenariareale