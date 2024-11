Domenica 10 Novembre 2024 ore 11:00

Il Parco naturale La Mandria sarà protagonista dell'intenso programma dei "LESSONA DAYS":

Domenica 10 novembre 2024 - ore 10.30 - Parco Naturale La Mandria - Partenza da Borgo Castello

Ingresso dal Ponte Verde - Viale Carlo Emanuele II, 256 - Venaria Reale

Passeggiata narrata, con Tiziano Fratus - Storia di un uomo che cammina tra gli alberi

C'è un bosco che mi abita dentro, un silenzio cantato e interminabile, ruscelli che sgorgano e animali che corrono: Io non so chi sono, ripete la voce, Io non so chi sono… ma sento che c'è questo mondo di fine trama che abita un luogo senza confini, qui, nel petto, nel cuore, nella mente, popola le ore del sonno e nutre le ore di pensiero: sono un bosco che cammina, sono un bosco che radica e sradica

Domenica 10 novembre 2024 - ore 11.45 - Parco Naturale La Mandria, Borgo Castello - Sala"Scudieri"

Incontro con Alfonso Lucifredi Dal Belpaese alla giungla: avventure e disavventure dei grandi naturalisti italiani del XIX secolo

Da Michele Lessona a Odoardo Beccari, passando per Giacomo Doria, Elio Modigliani, Giovanni Battista Cerruti e tanti altri, la seconda metà del XIX secolo vide esploratori e scienziati italiani tra i più grandi protagonisti della ricerca naturalistica mondiale. Le loro storie ci riportano a un mondo antico, fatto ancora di foreste inesplorate e terre misteriose, di animali e piante mai visti da occhi occidentali e di popoli indigeni mai contattati da uomini bianchi. Le loro avventure furono lo specchio di un mondo in rapido cambiamento, e di un desiderio di scoperta e avventura che ci aiutò a capire meglio il mondo in cui viviamo.

Domenica 10 novembre 2024ore 15.30 - Parco Naturale La Mandria, Borgo Castello - Chiesa di Borgo Castello

Spettacolo MICHELE LESSONA, UN SOLDATO DELLA SCIENZA

Scritto da Marco Peroni, Valerio Giacoletto Papas e Giorgio Seita su incarico del Comune di Venaria Reale e della Fondazione Via Maestra.Con: Claudio Bovo (voce narrante) e Maurizio Verna (chitarra). Una produzione: Fondazione Via Maestra - Associazione culturale Pubblico - 08 (Ivrea, TO). Tratto dal libro di Andrea Scaringella "Il taccuino di Lessona. Avventure, scritti e pensieri di un protagonista dell'Ottocento" Daniele Piazza Editore, Torino, 2023

Lo spettacolo è organizzato in episodi in cui la vita di Lessona è raccontata in modo cronologico, dalle intemperanze giovanili sino ai riconoscimenti ricevuti in età matura dalle più alte cariche dello Stato, in un crescendo emotivo in cui alla musica – selezionata ed eseguita con grande cura tra brani caratteristici dell'Ottocento piemontese – spetta un ruolo importante. Personaggio spesso più citato che veramente conosciuto, Michele Lessona, noto anche come autore di Volere è potere (vero e proprio best seller dell'epoca), è stato viaggiatore, giornalista, romanziere, conferenziere, medico e naturalista, educatore, docente universitario, Presidente dell'Accademia delle Scienze, grande divulgatore scientifico, traduttore delle opere di Charles Darwin, Consigliere comunale di Torino e Senatore del Regno. Una figura complessa e affascinante, esempio di valori ancora oggi attuali.

L'ingresso agli eventi è gratuito e su prenotazione, fino ad esaurimento posti, al seguente indirizzo web: https://www.eventbrite.com/cc/lessona-days-2024-3732389

Informazioni: cultura@comune.venariareale.to.it

Telefono: 0114072 420/240/243

Sito web: www.comune.venariareale.to.it

Social: Facebook Città di Venaria Reale – Instagram cittadivenariareale