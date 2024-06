Marchio, video, kit di comunicazione e una piattaforma online per turisti e visitatori

(Mantova, 04 Giu 24) I visitatori delle colline moreniche hanno a disposizione una nuova risorsa per conoscere, esplorare e fruire un territorio che è stato teatro di vicende belliche cruciali per la storia d'Italia e nel quale sono germogliate esperienze di pace altrettanto cruciali per la storia dell'umanità.

Si chiama infatti "Territori di pace" il progetto realizzato dal Parco del Mincio in partenariato con i comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Desenzano sul Garda, Lonato, Monzambano, Ponti sul Mincio, Pozzolengo Sirmione, Solferino e Volta Mantovana, e con le associazioni Croce Rossa Italiana, Fondazione Ugo da Como, Società Solferino e San Martino, finanziato attraverso il bando per l'attrattività dei turistica delle aree rurali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della società Gal Garda e Colli Mantovani.

"Territori di pace" identifica innanzitutto un marchio che diventa ora riconoscibile nei circuiti turistici, leva primaria per le future azioni di marketing e promozione territoriale. Declinati in un logo e in un'immagine coordinata, i "Territori di pace" sono inoltre narrati attraverso una serie di video che, con la tecnica dello storytelling, accompagnano il visitatore alla scoperta dei luoghi e delle risorse culturali, storiche, ambientali ed enogastronomiche del comprensorio collinare.

Il cuore del progetto è la piattaforma online www.territoridipace.it rilasciata al termine di una complessa attività di ricerca, documentazione e mappatura che ha coinvolto comuni ed enti di promozione culturale e turistica, confluita nella creazione e pubblicazione di 322 schede informative, 1.000 immagini e 10 mappe digitali tematiche. La piattaforma è consultabile da computer, smartphone e tablet ed è raggiungibile tramite QRcode che sono stati posizionati sulla cartellonistica turistica esistente, in accordo con le amministrazioni competenti.

Lo storytelling di Territori di Pace viaggia anche sui social attraverso i canali Facebook, Instagram. Nel kit di comunicazione per il marketing realizzato grazie al progetto rientrano inoltre cartelli vetrina, corner da collocare in luoghi simbolo e moduli stampa personalizzati e diversificati per la carta stampata e per instagrammer.