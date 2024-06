Da giugno fino al termine dell’estate, escursioni, trekking, esplorazioni sull’acqua in battello o con il Sup e workshop di fotografia

(Mantova, 04 Giu 24) "Destinazione biodiversità" è il titolo della rassegna di attività naturalistiche a partecipazione gratuita organizzate dal Parco del Mincio per conoscere la biodiversità che caratterizza i Laghi di Mantova e la Riserva naturale Valli del Mincio.

Da giugno fino al termine dell'estate, esperti e guide ambientali accompagneranno i partecipanti in escursioni, trekking, esplorazioni sull'acqua in battello o con il Sup (Stand Up Paddle) e workshop di fotografia per scoprire le meraviglie racchiuse negli ambienti acquatici formati dal fiume Mincio, gli interventi realizzati per proteggerle e il contributo che ciascuno può portare alla tutela del patrimonio naturale.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. Le attività sono realizzate con il sostegno di Fondazione Cariverona nell'ambito del progetto "Interventi di tutela della biodiversità nel cuore del Parco del Mincio".

PROGRAMMA GIUGNO 2024

Giovedì 20/06 ore 18:30

Partenza: chiosco "Zanzara", Mantova

IN BATTELLO ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITÀ DELLE VALLI DEL MINCIO

Navigare in silenzio nel magico incanto dell'ambiente del lago Superiore e della Riserva naturale "Valli del Mincio", con i suoi suggestivi specchi d'acqua e le distese di vegetazione, per lasciarsi sorprendere da una straordinaria biodiversità vegetale e animale. La guida ambientale escursionistica a bordo condividerà con i partecipanti le bellezze e le emozioni offerte dalla natura, nel cuore dell'area protetta del Parco del Mincio.

Ritrovo e partenza: chiosco "Zanzara", giardini Barbato 2, nei pressi del sottopasso sulla ciclovia Mantova-Peschiera.

Durata navigazione: h. 1:30 circa, con ritorno al punto di partenza. NB. In caso di avverse condizioni meteo, la navigazione non può essere effettuata.

Iscrizioni: www.alkemicaonline.it (scorrere fino in fondo alla pagina e cliccare sulla data dell'escursione nel calendario)

--

Sabato 22/06 ore 9:30

Partenza: Giardino Belfiore, Mantova

CAMMINANDO TRA TERRA E ACQUA: TREKKING NATURALISTICO DA BELFIORE A BORGO ANGELI

Un'esplorazione naturalistica con guida ambientale escursionistica lungo la verdeggiante sponda destra del lago Superiore, nel territorio del Parco del Mincio, permetterà ai partecipanti di calarsi nella quiete dell'ambiente lacustre, tra voli di uccelli e la rigogliosa vegetazione della riva.

Ritrovo e partenza: h. 9:30 presso il Monumento ai Martiri di Belfiore, viale Luigi Martini, località Belfiore.

Durata h. 3:00 circa, con ritorno al punto di partenza (conclusione h. 12:30 circa).

Iscrizioni: www.alkemicaonline.it (scorrere fino in fondo alla pagina e cliccare sulla data dell'escursione nel calendario)

--

Domenica 23/06 ore 9:00

Partenza: Borgo Angeli

ESCURSIONE IN SUP CON GUIDA AMBIENTALE NELLE VALLI DEL MINCIO

Escursione in SUP (Stand Up Paddle), condotta da una guida ambientale esperta, con partenza dal Lago Superiore, nella zona di Borgo Angeli. In prossimità di questa zona il Mincio si allarga a formare la Riserva naturale Valli del Mincio, zona umida di importanza internazionale ricca di biodiversità. Durante l'escursione si potrà osservare, a debita e rispettosa distanza, ambienti come La Garzaia degli Aironi Rossi e Il Canale del Rio Freddo, dove nidificano numerose coppie di Ardeidi. Il ricco ambiente umido della Riserva, una delle più importanti d'Italia, permetterà di apprezzare le specie vegetali tipiche della zona umida, come il canneto e il cariceto, e quelle aliene introdotte dall'uomo, come il Fiore di Loto, nel loro contrastante e problematico rapporto con l'ecosistema delle Valli.

Iscrizioni: 333 3335308 - whatsupmantova@gmail.com

Per livello intermedio: minimo 4 massimo 15 partecipanti con 1 guida naturalistica e 1/2 istruttore. Si consiglia abbigliamento comodo per sport all'aria aperta.Si svolge a piedi nudi. Un cambio abiti in caso di caduta in acqua. Occhiali con cordino di sicurezza. Crema solare e borraccia. Eventualmente borsa o bustina stagna per telefono/effetti personali.

--

Sabato 29/06 ore 9:30

Sala conferenza Parco regionale del Mincio (piazza Porta Giulia, 10 – Mantova)

OBIETTIVO BIODIVERSITÀ: WORKSHOP DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA – 1° Parte

I fotografi Gian Antonio Zapparoli e Stefano Melara, autori del libro fotografico "Fra acqua e aria. Incontri nel Parco del Mincio", illustreranno le tecniche di base per immortalare con l'obiettivo le meraviglie di natura racchiuse nella riserva naturale Valli del Mincio. "Il libro è nato dall'idea di condividere le emozioni e le sensazioni che si provano nel vivere da vicino le Valli del Mincio, un ambiente lacustre unico e ricco di biodiversità. Le fotografia sono il frutto di sei anni vissuti in simbiosi con questi luoghi particolari. Addentrarsi con la barca nei canneti e nella loro vegetazione peculiare, scivolare sulle tranquille acque dei canali formati dal diramarsi del fiume Mincio trasporta in un'altra dimensione" raccontano gli autori.