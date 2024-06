Con i fotografi Gian Antonio Zapparoli e Stefano Melara, autori del libro fotografico "Fra acqua e aria. Incontri nel Parco del Mincio"

(Mantova, 24 Giu 24) Sabato 29 giugno, con inizio alle ore 9:30 nella sala conferenza del Parco del Mincio, si svolge "Obiettivo Biodiversità: workshop di fotografia naturalistica" condotto dai fotografi Gian Antonio Zapparoli e Stefano Melara, autori del libro fotografico "Fra acqua e aria. Incontri nel Parco del Mincio" (Cierre edizioni).

Durante l'incontro, a partecipazione gratuita, saranno illustrate le tecniche di base ed esposte le attrezzature idonee alla fotografia naturalistica in ambienti acquatici. Saranno inoltre mostrate e commentate alcune suggestive immagini scattate nelle Valli del Mincio e riunite nel libro fotografico, "nato dall'idea" raccontano gli autori "di condividere le emozioni e le sensazioni che si provano nel vivere da vicino le Valli, un ambiente lacustre unico e ricco di biodiversità: le fotografie sono il frutto di sei anni vissuti in simbiosi con questi luoghi particolari".

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria:

compila il MODULO ONLINE > https://forms.gle/5jkdR1cfzyhqNP4z5

scrivi a eventi@parcodelmincio.it (indicare nome, cognome, numero di telefono)

Il workshop proseguirà con un'uscita in battello elettrico sul Lago Superiore e nelle Valli del Mincio, in programma sabato 24 agosto 2024 con partenza alle ore 9:30 dal chiosco "La Zanzara". Inserita nel programma di eventi per i quarant'anni del Parco, l'attività è realizzata con il sostegno di Fondazione Cariverona nell'ambito del progetto "Interventi di tutela della biodiversità nel cuore del Parco del Mincio".

Il programma completo della rassegna è consultabile QUI