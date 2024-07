Domenica 21/07, escursione gratuita con guida ambientale

(Mantova, 18 Lug 24) Nell'ambito della rassegna "Destinazione Biodiversità", domenica 21 luglio si svolge "In SUP con guida ambientale nelle Valli del Mincio", escursione gratuita in Stand Up Paddle condotta da istruttore SUP e guida ambientale esperta.

Partendo dal Lago Superiore, nella zona di Borgo Angeli, i partecipanti saranno guidati nell'osservazione, a debita distanza, di ambienti di particolare interesse conservazionistico della Riserva naturale Valli del Mincio, come la Garzaia degli Aironi Rossi e il Canale del Rio Freddo.

L'attività è realizzata dal Parco del Mincio con il sostegno di Fondazione Cariverona nell'ambito del progetto "Interventi di tutela e conservazione della biodiversità nel cuore del Parco del Mincio".

La partenza è fissata alle ore 9:00 presso la sede di What SUP Mantova (via Ferdinando Negri 9, Borgo Angeli, Mantova).

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria: iscrizioni e informazioni iscrizioni 333 3335308 - whatsupmantova@gmail.com.