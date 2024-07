Tra i punti all'ordine del giorno, il DUP 2025/2027 e l'assestamento di bilancio 2024

(Mantova, 26 Lug 24) La Comunità del Parco è convocata per il giorno Mercoledì 31 luglio 2024 alle ore 16.00 presso la Sede del Parco del Mincio in Mantova, Piazza Porta Giulia, 10 per la discussione del seguente ordine del giorno: