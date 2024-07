Miglioramento della qualità delle acque, tutela della biodiversità e nuove forestazioni sono i focus del piano investimenti

(Mantova, 31 Lug 24) Miglioramento della qualità delle acque, tutela della biodiversità e nuove forestazioni sono i focus del piano investimenti contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato oggi all'unanimità dalla Comunità del Parco del Mincio. Il valore complessivo del programma triennale ammonta a 2.580.728,86 euro.



NUOVI INVESTIMENTI

Il clou delle opere si concentra nel 2025, per un importo complessivo di 1.580.728,86 euro. Entro il prossimo anno è prevista la realizzazione di un sistema filtrante alla foce del Goldone, funzionale a trattenere i materiali solidi e i sedimenti che il canale trasporta nelle Valli del Mincio (463.180,00 euro). Sono localizzati nella zona umida delle Valli anche gli interventi di tutela degli ecosistemi e di ripristino dei flussi idrici finanziati attraverso le compensazioni per le opere lungo la linea ferroviaria Modena-Verona (250.000,00 euro), a cui si aggiungono i lavori di contenimento delle specie aliene e di pulizia dei canali finanziati con il Bando Habitat di Fondazione Cariverona (45.000,00 euro) e gli interventi di salvaguardia dei canneti, cariceti, molinieti e coperture erbacee naturali (34.630,28 euro). Con il finanziamento di Regione Lombardia, entrerà nel vivo nel 2025 e proseguirà fino al 2027 il programma di interventi su aree agricole incluse nel sistema vallivo, attraverso lo sfalcio di canneti, cariceti e molinieti con raccolta e asporto della biomassa, al fine di conservare habitat di interesse comunitario, e pulizia e manutenzione dei canali mediante rimozione del sedimento e della vegetazione, per consentire il regolare deflusso delle acque (900.000,00 euro). Tra i nuovi investimenti in evidenza nel triennio, figurano un nuovo piano di forestazioni in aree in corso di individuazione (106.903,29 euro) e le manutenzioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio naturale e del sistema idraulico del fiume (192.648,99 euro).

OPERE IN CORSO

Parallelamente, l'Ente è impegnato nell'attuazione di un corposo programma operativo, per un valore di 5.593.211,72 euro, articolato in opere infrastrutturali (realizzazione di pontili per canoe e aree di pesca per persone con disabilità; realizzazione di nuovo tratto della Ciclovia Sole nel Comune di Bagnolo San Vito), interventi di tutela della biodiversità (interventi nelle Valli del Mincio e laghi di Mantova, con rimozioni in corso di macrofite infestanti; interventi nelle Paludi di Ostiglia e Busatello; gestione della vegetazione elofitica nelle Valli del Mincio; contenimento del Siluro), miglioramento della qualità delle acque (attività conoscitive e di monitoraggio per la definizione del Deflusso Ecologico), implementazione degli strumenti di pianificazione (preliminare Valutazione Ambientale Strategica e redazione dei Piani di Gestione delle Riserve naturali in gestione, integrati con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000).

INDIRIZZI STRATEGICI

L'intera pianificazione concorre allo sviluppo del Contratto di Fiume, al cui avanzamento il nuovo DUP dedica le premesse strategiche, con un richiamo ai soggetti sottoscrittori: "è prioritario per il Parco" si legge negli indirizzi programmatici "tutelare, conservare e recuperare l'ecosistema fluviale e le forme di vita in esso contenute mettendo in campo gli interventi già contemplati nel Contratto di Fiume e finalizzati, alla luce delle criticità emergenti, a contrastare i fenomeni di interrimento e sviluppo di specie alloctone nelle Valli del Mincio, incrementare e migliorare la gestione delle portate transitanti e della circolazione idraulica, ridurre il trasporto solido, di materiali flottanti e nutrienti, sostenere la strategia di transizione climatica. Nell'ambito dell'attività di governance e coordinamento in capo al Parco, è pertanto prevista l'implementazione delle attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle schede progettuali che compongo il Programma di Azione del Contratto di Fiume, che i soggetti sottoscrittori si sono impegnati ad attuare".

BILANCIO 2024

La previsione complessiva delle entrate e delle uscite è pari a € 7.385.683,44 per l'esercizio 2024, in equilibrio sia per la parte corrente che per la parte di investimento.

PELLIZZER: "È LA COMUNITÀ A SCEGLIERE"

"È importante evidenziare che ogni azione che il Parco ha realizzato, è passata dal tavolo della Comunità dei sindaci. Il Parco non ha un nome e un cognome, è la Comunità a scegliere" ha dichiarato il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer "il Parco realizza le sue azioni e i suoi interventi senza pesare sulle casse dei Comuni grazie a finanziamenti ottenuti con la partecipazione a bandi di istituzioni, enti e fondazioni. L'area protetta è di 16mila ettari, va tutelato l'intero sistema".

L'assemblea ha inoltre approvato all'unanimità la convenzione tra Parco Regionale del Mincio, Regione Lombardia e Provincia di Mantova per la manutenzione e la gestione della tratta lombarda della Ciclovia Turistica Nazionale Sole, e l'accordo tra Parco Regionale del Mincio e Regione Lombardia per interventi da realizzarsi nella Riserva Naturale Valli del Mincio. La seduta si è conclusa con la presa d'atto della nomina di Adriano Cattaneo a consigliere designato da Regione Lombardia.