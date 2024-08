Domenica 4 agosto, tour acquatico gratuito con guida ambientale

(Mantova, 02 Ago 24) Dopo il successo del primo appuntamento, domenica 4 agosto si svolge la seconda escursione in SUP (Stand Up Paddle) alla scoperta della biodiversità acquatica racchiusa nel Lago Superiore e nelle Valli del Mincio.

La partenza è in programma alle ore 9:00 presso la sede di What SUP Mantova (via Ferdinando Negri 9, Borgo Angeli, Mantova). La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria: iscrizioni cell. 333 3335308, email whatsupmantova@gmail.com.

Condotto da una guida ambientale e da istruttori esperti, il tour avrà inizio dal Lago Superiore, in questa stagione punteggiato dalle isole dei Fiori di Loto, e proseguirà verso la Riserva naturale Valli del Mincio, zona umida di importanza internazionale ai sensi della convenzione Ramsar.

Grazie alle caratteristiche di sostenibilità del SUP, lungo l'itinerario sarà possibile osservare ambienti di grande interesse conservazionistico come la Garzaia degli Aironi Rossi e il Canale del Rio Freddo, dove nidificano numerose coppie di Ardeidi, nella loro contrastante convivenza con le specie aliene invasive, che minacciano la biodiversità dell'area umida.

L'attività si inserisce nella rassegna "Destinazione Biodiversità", realizzata dal Parco del Mincio con il sostegno di Fondazione Cariverona nell'ambito del progetto "Interventi di tutela e conservazione della biodiversità nel cuore del Parco del Mincio".