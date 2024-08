Fino a venerdì 30 agosto, accesso agli uffici del Parco attraverso l’ufficio delle Guardie Ecologiche Volontarie, in piazza Porta Giulia

(Mantova, 26 Ago 24) Per consentire l'allestimento in sicurezza del cantiere di pulizia e restauro di Porta Giulia, a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, fino a venerdì 30 agosto sarà possibile accedere agli uffici del Parco del Mincio attraverso l'ufficio delle Guardie Ecologiche Volontarie, posto in piazza Porta Giulia.