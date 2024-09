Escursioni gratuite condotte dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio nei luoghi di maggiore pregio ambientale nel basso corso del Po

(Mantova, 09 Set 24) "In Cammino tra Paludi e Isole" è il titolo del nuovo programma di escursioni gratuite condotte dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio nei luoghi di maggiore pregio ambientale che i territori del basso corso del Po racchiudono.

La Riserva naturale Paludi di Ostiglia e Oasi del Busatello, Isola Cirene e Isola Mafalda sono le destinazioni prescelte per camminate di varia lunghezza, da un minimo di 6 a un massimo di 16 chilometri, attraverso itinerari immersi in aree a naturalità diffusa, che si caratterizzano per il ricco patrimonio faunistico e vegetazionale e per scorci paesaggistici di grande fascino.

"Le GEV del Parco mettono a disposizione passione e conoscenze per guidare i cittadini alla scoperta di ambienti unici e protetti" spiega il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer "è importante far comprendere che è un privilegio poter fruire in maniera sostenibile di questi ambienti, attingendo ai benefici che queste esperienze comportano anche a livello di salute e benessere".

Il programma ha inizio domenica 15 settembre con una camminata guidata alla scoperta della Riserva naturale Paludi di Ostiglia e Oasi del Busatello, con doppia partenza: alle ore 8:00 dall'Ufficio Turistico di Ostiglia (via Trento e Trieste) per il percorso da 16 Km e alle ore 9:30 dal parcheggio della Riserva per il percorso da 6 Km. L'escursione sarà replicata con le stesse modalità anche domenica 24 novembre e domenica 15 dicembre.

Si svolgerà domenica 22 settembre, invece, l'escursione nell'Isola Cirene, lungo un tragitto di 9 km, con partenza alle ore 9:00 dall'Ufficio Turistico di Ostiglia.

Domenica 20 ottobre è in programma la camminata nell'Isola Mafalda, lungo un tragitto di 16 km, con partenza alle ore 8:00 dall'Ufficio Turistico di Ostiglia.

La partecipazione alle camminate è gratuita e non è necessaria la prenotazione. Si raccomanda puntualità. Per informazioni: Guardia Ecologica Volontaria Ilaria Artioli 329 7928947.