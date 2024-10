Workshop inclusivo per riconnettere l'energia naturale con quella interiore: partecipazione gratuita con iscrizione

(Mantova, 01 Ott 24) Nei suggestivi ambienti dell'area Valle, nel cuore del Sito di Importanza Comunitaria "Complesso morenico di Castiglione delle Stiviere", domenica 6 ottobre si svolge "Incontriamo l'Albero Maestro", workshop inclusivo per riconnettere l'energia naturale con quella interiore.

Con inizio alle ore 15:30, i partecipanti si immergeranno in un bagno nella foresta attraverso l'ascolto degli alberi, e saranno poi guidati in un laboratorio espressivo di arte terapia nel bosco. Le attività saranno condotte da Chiara Facco, arteterapeuta, e Mario Terenziani, operatore olistico.

La partecipazione è gratuita, per informazioni e iscrizioni: 335 343289 (Chiara) 340 7101200 (Mario). L'ingresso all'area del workshop si trova in via Albana a Castiglione delle Stiviere.

L'evento è inserito nella rassegna "Ben-essere in natura nel Parco del Mincio"#mce_temp_url#, realizzata dal Parco del Mincio con il sostegno di Regione Lombardia.