In programma anche il restyling del percorso espositivo, una partnership con il Politecnico di Milano, workshop, eventi e pacchetti turistici integrati

(Mantova, 15 Dic 24) Il nuovo logo, il sito web e l'immagine coordinata curata da un'artista e fumettista di spessore, un programma di workshop ed eventi che guardano ai giovani, il progetto di riallestimento delle sale, una partnership stretta con il Politecnico di Milano e una serie di iniziative e pacchetti turistici che interpretano il Museo come "esperienza", al centro di una promozione ampia del territorio. Sono questi gli elementi principali del corposo progetto di rilancio del Museo Etnografico dei Mestieri del Fiume di Rivalta sul Mincio.

Un progetto messo in campo, per conto del Comune di Rodigo (proprietario del Museo, che è Centro Visite del Parco del Mincio) dall'associazione Genius Loci Mincio che ne gestisce spazi, organizzazione e progettualità.

Il progetto è stato illustrato in conferenza stampa dal sindaco di Rodigo Gianni Grassi, dalla curatrice del Museo Matilde Vallenari, dall'artista Roberta Sacchi (in arte Sakka) e dal consigliere del Parco del Mincio Fabio Pattarini.

Il rilancio del Museo Etnografico dei Mestieri del Fiume, fondato nel 1998, fa parte della più ampia visione del Comune sull'area di Fondo Mincio, finalizzata ad aumentarne l'attrattività turistica, valorizzando gli elementi naturalistici, storici e culturali.

La prima fase del piano di rilancio del Museo si è conclusa attraverso il restyling dell'immagine, la creazione di un nuovo logo e di un sito web (www.museorivaltasulmincio.it), la pubblicazione di un fumetto dedicato e la creazione di una serie di gadget esclusivi, che mettono al centro le "icone" che si possono incontrare al Museo. Si va dai protagonisti dell'ambiente naturale delle Valli del Mincio (martin pescatore, luccio, fior di loto…), ai simboli dei mestieri di un tempo lungo il fiume (il "bartavel", il "pescatorello", la borsa intrecciata in cui veniva riposto il pesce) fino ai personaggi della storia di Rivalta sul Mincio, come la Grancontessa Matilde di Canossa.

Quest'ultima è la co-protagonista del nuovo fumetto edito dal Museo di Rivalta, che introduce la figura di "Paneluccio", il tritone mezzo uomo e mezzo luccio che diventa "testimonial" della Rivalta storica e gastronomica. Il fumetto è firmato da Roberta Sacchi "Sakka", l'artista che, attraverso il progetto editoriale Italian Good People!, ha dato una nuova impronta all'immagine del Museo (suoi anche logo, illustrazioni e gadget) puntando sull'arte come strumento di marketing territoriale innovativo.

Sakka, che ha all'attivo numerose pubblicazioni con le maggiori case editrici specializzate in Italia e Spagna e dalla cui graphic novel dedicata a Marilyn Monroe è stato tratto un cortometraggio proiettato alla 75a Mostra del Cinema di Venezia, terrà anche un workshop pensato appositamente per il Museo: una scuola di fumetto in riva al fiume, in programma l'8-15-22 febbraio e 1 marzo 2025 (iscrizioni: museorivalta@gmail.com).

Tra le iniziative in cantiere ci sono, poi, il riallestimento del percorso espositivo del Museo, mirato a valorizzare le collezioni legate alla flora e alla fauna delle Valli del Mincio e i reperti unici sui mestieri del fiume, rendendone la fruizione più interattiva e contemporanea.

Inoltre, si sta lavorando a un calendario di appuntamenti tra la primavera e l'estate, tra cui un workshop di intreccio e un mini-festival in riva al Mincio, con lo scopo di dare maggior vita allo splendido contesto naturalistico in cui sorge il Museo Etnografico.

Con le imprese turistiche locali, come Navigazione Mincio, invece, il Museo Etnografico sta sviluppando proposte di pacchetti turistici integrati, con un occhio di riguardo al turismo esperienziale. Mentre si rafforza la sinergia con il Politecnico di Milano, con cui è stata firmata una lettera di intenti per la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, storico e architettonico di Rivalta.

In maggio si è tenuto un workshop con 50 studenti da tutto il mondo che hanno appreso le antiche tecniche di intreccio della canna palustre per trasferirle in progetti di design e architettura. E' seguito un seminario speciale con l'archistar con base a Barcellona Benedetta Tagliabue, mentre terminerà il 17 dicembre dopo tre mesi di attività il corso della sede mantovana del Politecnico in "Sustainability and the Built Environment", che ha messo al centro delle proposte progettuali degli studenti Corte Ezechieli, edificio rurale nel patrimonio storico del Comune, a due passi dal Museo Etnografico che ha fornito supporto per la parte storica e culturale.