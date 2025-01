Consigli utili e vademecum per migliorare la coesistenza fra il lupo e le persone

(Mantova, 20 Gen 25) Per migliorare la coesistenza fra il lupo e le persone, attraverso il progetto LIFE WolfAlps EU, a cui Regione Lombardia aderisce, sono state elaborate informazioni e consigli utili che possono essere acquisiti e adottati anche nelle zone del Parco del Mincio interessate dalla presenza del lupo.

Anche l'associazione "Io non ho paura del lupo APS", supporter del progetto LIFE WolfAlps EU, ha rilasciato un vademecum completo su come vive il lupo, come si comporta e come relazionarsi con la specie.

Vademecum "Ho visto un lupo! Buone norme di comportamento" a cura di progetto LIFE WolfAlps EU: scarica

Vademecum "Conoscere il lupo" a cura di "Io non ho paura del lupo APS": scarica

Il Lupo (Canis lupus) è una specie protetta ai sensi della Convenzione di Berna: "Convenzione sulla Conservazione della vita selvatica e degli Habitat in Europa".

Anche la Direttiva comunitaria Habitat (43/92), direttiva europea che promuove la protezione degli habitat naturali di interesse comunitario, inserisce il lupo nell'Allegato II (specie d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e nell'Allegato IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa), proibendone la cattura, l'uccisione, il disturbo, la detenzione, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione.