Al via la seconda fase dei lavori di pulizia dei canali interni nelle Valli del Mincio

(Mantova, 31 Gen 25) L'avvio del 2025 è contrassegnato da significativi avanzamenti del Contratto di Fiume Mincio. Con l'atteso ingresso della Comunità del Garda nel Contratto, la cui deliberazione è all'ordine del giorno nella seduta di sabato 1^ febbraio, "si potrà ragionare in termini di bacino comune, quello del Garda e quello del Mincio, aspetto fondamentale per consolidare gli obiettivi di miglioramento della qualità delle acque e delle portate transitanti nel Mincio" evidenzia il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer.

"I soggetti sottoscrittori del Contratto" continua Pellizzer "concorrono alla sua realizzazione e sono responsabili delle azioni di cui sono promotori, in termini di progettazione e di individuazione delle risorse: la capacità di tradurre parole e intenzioni in fatti determina il successo delle azioni concordate per la tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi del Mincio".

È entrata nel frattempo nel vivo la seconda parte del progetto di pulizia dei canali interni della Riserva naturale Valli del Mincio, finalizzata al ripristino della circolazione idrica nei punti maggiormente colpiti dai fenomeni di interrimento: i lavori vengono eseguiti in un reticolo di 6 Km di canali ricadenti in aree private nei comuni di Rodigo e Porto Mantovano e consistono nella rimozione dei sedimenti e nella risagomatura delle sponde, su cui si insedierà la vegetazione tipica dell'ambiente palustre.

L'intervento è realizzato dal Parco del Mincio grazie a risorse stanziate dalla Provincia di Mantova per un ammontare di 175.000,00 euro ed è complementare a quello appena concluso nelle aree demaniali e pubbliche ricadenti nei comuni di Rodigo e Curtatone, per in investimento complessivo di 90.000,00 euro, finanziato grazie alle risorse ottenute dal Parco con il Bando Habitat di Fondazione Cariverona.

Nell'ambito della ricerca continuativa di nuove fonti di finanziamento, il Parco ha candidato a Regione Lombardia, nell'ambito dei Fondi di Sviluppo e Coesione 2021-2027 del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, un nuovo progetto, del valore di 1.500.000,00 euro, finalizzato alla conservazione e all'incremento degli ecosistemi e degli habitat nelle Valli del Mincio attraverso interventi di ripristino della funzionalità idraulica dei canali, contenimento della vegetazione acquatica alloctona invasiva, gestione attiva di canneti, cariceti e molinieti, realizzazione di fasce tampone, contenimento della fauna ittica alloctona invasiva e monitoraggio degli effetti sulla biodiversità degli interventi realizzati.