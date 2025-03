Le isole Boscone, Cirene, Matilde e la golena di Portiolo le nuove mete del programma di escursioni gratuite

(Mantova, 06 Mar 25) "In cammino tra paludi, isole e golene del Po" è il titolo della nuova rassegna di escursioni gratuite e iniziative ecologiche a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio, ambientate nei luoghi di maggior pregio, dal punto di vista della ricchezza della natura e del fascino del paesaggio, del corso del Po, nel tratto compreso tra Ostiglia e San Benedetto Po.

Il primo appuntamento è per domenica 16 marzo con "Isole di fiume: Cirene", camminata alla scoperta dell'Isola Cirene, nella golena tra Ostiglia, Pieve e Serravalle, lungo un percorso naturalistico che si sviluppa per 9 Km (partenza ore 9:00 Ufficio Turistico di Ostiglia, via Trento e Trieste). L'iniziativa sarà replicata con analoghe modalità anche domenica 6 aprile.

Domenica 30 marzo si svolge "Boscone Rifiuti Free", iniziativa ecologica aperta alla cittadinanza per la raccolta dei rifiuti depositati dalle piene del Po nella Riserva naturale "Isola Boscone", in collaborazione con il Comune di Borgocarbonara (ore 9:00). Sono previste visite guidate con le Guardie Ecologiche Volontarie alla scoperta della Riserva, riconosciuta Zona umida di improtanza internazionale si sensi della convenzione di Ramsar e inserita nella rete europea dei Siti Natura 2000 (partenza alle ore 9:00 e 10:30).

Domenica 18 maggio è in programma "Isole di fiume: Mafalda", camminata negli ambienti dell'Isola Mafalda, perla di natura racchiusa nella golena di Serravalle a Po. La partenza è in programma alle ore 8:00 dall'Ufficio Turistico di Ostiglia, in via Trento e Trieste (percorso 16 Km)) e alle ore 9:30 dall'argine di Libiola.

La rassegna termina domenica 8 giugno con "In cammino nella golena del Po", escursione alla scoperta della golena di Portiolo, nella Zona di Protezione Speciale Viadana, Portiolo, San Benedetto Po, Ostiglia, attraverso un percorso di 6,5 Km (partenza ore 9:00 parcheggio chiesa di Portiolo).

Gli eventi sono promossi dal Parco del Mincio con il patrocinio di Comuni di Serravalle a Po, Borgocarbonara e San Benedetto Po. La partecipazione gratuita e non è necessaria la prenotazione. Per informazioni: GEV Ilaria Artioli 329 7928947