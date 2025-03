Un geomodello sulla morfodinamica del fiume e i tesori di natura e storia del Mincio

(Mantova, 18 Mar 25) Il fiume Mincio, la sua morfodinamica e la ricchezza dei suoi ambienti e della sua storia sono i temi che saranno approfonditi nel punto informativo del Parco del Mincio nell'ambito della manifestazione Fiumi di Primavera, in programma venerdì 21 marzo sul lungolago di Mantova.

Nella postazione del Parco, l'ingegner Luca Adami, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica e membro del Gruppo di Ricerca in Morfodinamica e Idraulica Ambientale dell'Università di Trento, presenterà un modello fisico che riproduce i processi principali della morfodinamica fluviale. L'obiettivo è far conoscere la morfodinamica del fiume Mincio attraverso il collegamento tra i processi riprodotti nel modello e quelli in corso nel bacino del Mincio.

Le Guardie Ecologiche Volontarie accoglieranno studenti e docenti per presentare i tesori di natura racchiusi Parco regionale del Mincio attraverso giochi didattici a tema ambientale, condivisione di conoscenze e illustrazione di risorse e materiali. Tra le novità di quest'anno, la presenza di materiali provenienti dal Museo etnografico dei Mestieri del Fiume di Rivalta sul Mincio.

Fiumi di Primavera è organizzato da LABTER-CREA Mantova, GLOBE Italia, Associazione GLOBE ITALIA APS, IS FERMI Mantova, IISS BASSA FRIULANA di Cervignano del Friuli (UD), DEAKIN University - Institute for Frontier Materials (Australia) in collaborazione con GLOBE Europe-Eurasia Region Coordination Office