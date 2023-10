Da Venerdì 13 a Domenica 15 Ottobre 2023

Fiera del Grana Padano dei Prati Stabili e dei prodotti Agroalimentari delle Colline Moreniche e della Pianura Pedecollinare Mantovana

Eventi e degustazioni in occasione della 26^ edizione della Fiera del Grana Padano dei Prati Stabili e dei prodotti Agroalimentari delle Colline Moreniche e della Pianura Pedecollinare Mantovana, in programma nei giorni 13, 14, 15 ottobre 2023 nella città di Goito, adagiata lungo il fiume Mincio. Inserito nel calendario di eventi per i 40 anni dei Parchi di Lombardia, l'evento è organizzato dal Comune di Goito, con il patrocinio del Parco regionale del Mincio e di numerose istituzioni.