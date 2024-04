Mostra mercato dedicata ai florovivaisti. Escursioni con le GEV nella Riserva naturale di Castellaro.

Da Giovedì 25 a Domenica 28 Aprile 2024

"I Fiori di Castellaro Lagusello" giunta alla sua trentunesima edizione con numerose novità.

La mostra mercato dedicata ai florovivaisti, un appuntamento cardine dell'Alto Mantovano, durerà quattro giorni – 25, 26, 27, 28 Aprile – con orario di apertura dalle 9.00 alle 19.00.

Presenzieranno una sessantina di espositori selezionati tra vivaisti, artigiani e creativi. L'ingresso sarà in piazza Orlandi, la prima delle due piazze, per poi proseguire sull'incantevole via Castello dove troverete la Torre campanaria con un meraviglioso allestimento sino a giungere in piazza Castello con Villa Arrighi e l'ingresso al lago.

La manifestazione si svolgerà a Castellaro Lagusello, uno dei "Borghi più belli d'Italia", Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e sito UNESCO.

Saranno presenti le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio, che accompagneranno i visitatori alla scoperta della Riserva naturale "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" (partecipazione gratuita)