Discesa turistico/sportiva non competitiva del fiume Mincio in canoa

Sabato 8 Giugno 2024

Il Mincio in Canoa è la prima e più longeva manifestazione che propone discese turistico/sportive non competitive del fiume Mincio in canoa. Da oltre 30 anni si è rivelato un evento capace di attrarre canoisti da ogni regione italiana ed anche dall'estero

Sabato 8 giugno ore 10 - Prima tappa: le Valli del Mincio

Domenica 9 giugno ore 10- Seconda tappa: l'Alto Mincio

Domenica 1 settembre or- Terza tappa: il Fiume e i Laghi

L'organizzazione de il Mincio in Canoa è a cura di Pro Loco Rivalta sul Mincio APS, del Gruppo Canoistico Rivaltese e della Provincia di Mantova. Collaborano inoltre i Comuni di Mantova, Goito, Rodigo e Volta Mantovana, la FICT (Federazione Italiana Canoa Turistica), il Canoa Club di Goito e le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio. Hanno concesso il patrocinio la Provincia di Mantova e Parco del Mincio.

Informazioni:

RITROVO. A Corte Mincio di Rivalta, dietro al Museo Etnografico / Centro Parco di Rivalta (Corte Mincio)

PARCHEGGIO. Possibilità di parcheggio automezzi in loco.

PARTENZA E ARRIVO. Dal pontile di Corte Mincio.

RISTORI. Cena a Corte Mincio all'arrivo (possibile anche per gli accompagnatori).

DIFFICOLTÀ. Nessuna.

QUOTE. 10 €: escursione guidata con assicurazione personale | 20 €: comprende anche la cena finale | 10 €: solo cena per accompagnatori.

N.B. È richiesta una minima esperienza canoistica con capacità di condurre l'imbarcazione in autonomia.

Maggiori dettagli: https://www.ilmincioincanoa.org/