In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, Museo Etnografico dei Mestieri del Fiume

Domenica 2 Febbraio 2025

In collaborazione con il Comune di Rodigo, in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide sono previste visite gratuite al Museo Etnografico dei Mestieri del Fiume di Rivalta sul Mincio (via Porto, 31), condotte dalla curatrice museale Matilde Vallenari.

Orari di visita: 9:00-12:00 / 14:30-18:30.

Non è necessaria la prenotazione: per informazioni www.museorivaltasulmincio.it