Sabato 18 Maggio 2024 dalle 08:45 alle 12:30

Scopriamo lo straordinario mondo delle farfalle e i magici segreti che caratterizzano questi organismi viventi: le farfalle! Nell'area ricca di diversità e di qualità di vita animale e vegetale del Parco Storico di Monte Sole, grazie al clima mite di questa area del medio Appennino bolognese, si trovano (anche) una flora ed una fauna tipicamente mediterranea dove le variopinte farfalle…se la passano alla grande! E se è vero che la farfalla è l'emblema della fragilità della gioia, della fugacità della bellezza e del fragile incanto della vita, altrettanto vero è che noi godremo dei loro volteggi voluttuosi di fiore in fiore, ammirando estasiati quelle macchie di colore che palpitano e vibrano nell'aria.

Escursione adatta agli adulti

Ritrovo ore 8:45 presso il bar-ristorante "Il Poggiolo" (Via San Martino 25, Marzabotto, Bologna).

Termine previsto per le ore 12:30 circa presso lo stesso luogo, con possibilità di pranzare, in modo autonomo, presso "Il Poggiolo".

Difficoltà: T - Lunghezza: 5 km - Dislivello: 180 m - Cammino effettivo: 2 ore e mezza

Note: percorso ad anello, portare pranzo al sacco, acqua o bevanda calda/fresca a seconda delle esigenze personali, telo per stendersi a terra, eventuali bastoncini telescopici, macchina fotografica, binocolo.

Costo: 5 € per i maggiorenni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente:

Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it