Domenica 19 Maggio 2024 dalle 09:30 alle 13:30

Nel pieno della primavera fiori di tutti i colori invadono i prati dell'Appennino.

Si parte dal Poggiolo per una breve camminata entomologica dedicata ai preziosissimi insetti impollinatori. Bombi, sirfidi e farfalle volano tutto il giorno in cerca di polline e nettare.

Scopriremo i segreti di questi insetti interessanti e delicati nei prati verso il Monte Sole.

Escursione per adulti e ragazzi dai 14 anni (se abituati a camminare e accompagnati da un adulto)

Percorso ad anello da "Il Poggiolo". Il punto di ritrovo non è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Ritrovo ore 9.30 Il Poggiolo - Rifugio Re_Esistente, Via San Martino, 25, 40043 Marzabotto BO

Termine previsto per le ore 13.30

Difficoltà: E - Lunghezza: 4 km - Dislivello: 250 m in salita e altrettanti in discesa - Cammino effettivo: 3 ore.

Note: materiale obbligatorio: Scarponi da trekking, bacchette da trekking (facoltativo), acqua (minimo 2 litri a testa), zaino da escursione, pantaloni lunghi, e giacca impermeabile. È prevista una pausa per una merenda, ma non per il pranzo al sacco.

Costo: 5 € per gli adulti e gratuito per i minorenni.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente: Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it

In caso di disdetta/annullamento della visita guidata da parte dell'utente o dell'Ente Parchi la quota di partecipazione già versata potrà essere recuperata entro dicembre 2024 partecipando alle prossime iniziative previste nel calendario pubblicato sul sito www.enteparchi.bo.it