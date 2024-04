Autorizzazioni per la raccolta tartufi nell'Area Naturale Protetta del PRMS; stagione 2024-25

(Assisi, 29 Apr 24) Tra le finalità del Parco del Monte Subasio troviamo la conservazione, la difesa e il ripristino del paesaggio e l'ambiente per un corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle risorse e dell'economia locale.



Il Regolamento del PRMS stabilisce che nella zona B la raccolta dei tartufi è vietata, mentre è consentita nelle zone C e D qualora il soggetto gestore del Parco la autorizzi, a titolo oneroso, ai residenti dei comuni ricadenti nel territorio della Comunità Montana nella quale è ricompresa la A.N.P.



Il Comune di Assisi, in qualità di capofila dell'Ente gestore del Parco Regionale del Monte Subasio, ha adottato con Deliberazione Comunale n.46 del 18/04/2024, l'Avviso Pubblico per la stagione tartuficola 2024-25.