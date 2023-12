Da Mercoledì 27 a Sabato 30 Dicembre 2023

Parole, segni e idee per abitare la casa comune Viene ufficialmente inaugurata la Cittadella Laudato Sì con nuove intitolazioni

e iniziative in cantiere.

Presentazione del progetto

"Cantico delle fedi – Laboratorio macroecumenico per la casa comune". Saranno presenti Liliana Cavani,

Brunetto Salvarani, fra Giuseppe Buffon, Marco Campedelli, i giovani di Change for planet, Friday for future e tanti altri ancora.