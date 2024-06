Parco del Monte Subasio

Domenica 9 Giugno 2024 dalle 16:00 alle 20:00

Trovarsi in un piccolo borgo.

Fare del concerto una meta da raggiungere insieme, col passo lento della salita o con la fatica della pedalata.

Riscoprire e conoscere luoghi naturali dimenticati.

Immergersi nella meraviglia del dialogo tra i suoni della natura e le note del rock, in un tempo e in uno spazio sospeso.

Questo è Beerock Unplugged, il nuovo format di Beerock 2024.

PROGRAMMALocalità Tre Fontane, Via S. Benedetto, 06081 Assisi (43°03'23.7"N 12°38'57.7"E)

Domenica 9 giugno, 16.00-20.00

17:30 – Concerto acustico del trio "The Dumbs – Nirvana Tribute Band" presso il sito delle Tre Fontane

19:00 – Aperitivo in loco e chill

20:00 – Rientro

FILOSOFIA: Punti forti di Beerock Unplugged1. MTV Unplugged in New York (1994)

The Dumb_Nirvana tribute band riprodurranno il famoso album dal vivo dei Nirvana in acustico, nel rispetto della amenità del luogo.2. Il nostro palco è il più rock: la natura delle Tre Fontane

Abbiamo scelto per il concerto live un sito montano, perché amiamo il nostro Subasio.

Il sito delle Tre Fontane è uno slargo del sentiero Cai 354: un prato verdeggiante, le fontane, un rifugio, l'ombrosità dei cedri e dei cipressi lo rendono un luogo ameno e accogliente. Ha inoltre una storia da raccontare: conserva le tracce dell'antico vivaio forestale da cui partì il rimboschimento del Subasio nel 1927, in occasione del settimo centenario dalla morte di S. Francesco.3. Il percorso per arrivarci è parte integrante dell'esperienza

L'evento non è solo musicale. Intende essere green e sostenibile in termini di mobilità, consumi e fruizione. Vuole favorire lo sport, il contatto con la natura, la socialità, la mobilità alternativa, la conoscenza del territorio e il turismo lento. E certo, potete portare pure i vostri cani (necessario il guinzaglio).

COME RAGGIUNGERE LE TRE FONTANE

Vi proponiamo tre diverse modalità per raggiungere il luogo del concerto. Sono GRATIS!A) Trekking guidato da noi.

Ritrovo: ore 16:00,

Partenza: piazza della chiesa di S. Vitale, Viole di Assisi (PG) (43°02'52.3"N 12°38'24.3"E)

Durata: 1 ora circa

Difficoltà: E (medio-bassa),

Distanza: 2,5 km

Dislivello: 330 m. s.l.m.

Rientro: a piedi, percorrendo la strada dell'andata.B) E-bike tour guidato da noi.

Ritrovo: ore 15:45

Partenza: piazza Dante Alighieri, Santa Maria degli Angeli (PG) (presso la stazione di Assisi)

Durata: 1 ora e 30 minuti

Distanza: Km 12 circa

Possibilità di noleggiare in loco una e-bike a prezzo convenzionato, grazie alla partnership con l'associazione Vi.Va. L'e-bike noleggiata deve essere restituita al termine dell'evento al punto noleggio di Santa Maria degli Angeli.

NB: il tour guidato sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Sarà possibile partecipare SOLO con e-bike.C) Servizio navetta

Ritrovo: sbarra all'incrocio tra sp 251 e sentiero 354 (posizione: https://maps.app.goo.gl/2o4ypinqYxRKa7xC7). Partenze scaglionate dalle 16.00.

È necessario prenotare la navetta in anticipo tramite il modulo d'iscrizione; il servizio sarà attivo anche per il rientro dopo il concerto.N.B: chi volesse raggiungere il luogo del concerto in autonomia, potrà farlo SOLO A PIEDI O IN BICICLETTA. NON SARÀ POSSIBILE PARCHEGGIARE NEL LUOGO DELL'EVENTO, ma esclusivamente LUNGO LA Strada Provinciale 251.Per vivere al meglio l'esperienza, vi consigliamo di portare:

- Teli

- Abbigliamento comodo da trekking, con scarpe adatte, cappello e acqua per il percorso.

COME ISCRIVERSI:Prenotazione obbligatoria entro sabato 8 giugno 2024 al seguente link: https://forms.gle/WM2N6JSaNp9ujpqJ7COSTO: euro 18 (compresi: concerto, aperitivo, eventuale servizio navetta, trekking e tour e-bike)La quota di partecipazione va versata entro l'8 giugno tramite il seguente link PayPal:

https://paypal.me/prolocoviole?country.x=IT&locale.x=it_IT

Motivazione: BEEROCK UNPLUGGEDIl countdown per #Beerock2024 inizia ufficialmente con Beerock Unplugged: la buona musica c'è. Un luogo per staccare dalla frenesia quotidiana, pure. Il cibo migliore c'è, come sempre.

E tu, non puoi mancare.

Per qualsiasi informazione scrivici sui nostri canali social o contattaci su WA al +39 388 049 7316 !

