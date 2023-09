Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara

(Sarzana, 13 Set 23) Per l'edizione 2023 il capofila è il Parco dell'Aveto. Il concorso culminerà nella giornata conclusiva e di premiazione in programma domenica 7 aprile 2024 a Rezzoaglio, in loc. Vicosoprano.

Possono partecipare tutti gli apicoltori con apiari siti nei Comuni dei Parchi, delle aree contigue, delle Zone di Conservazione Speciale e delle Zone di Protezione Speciale gestite dai Parchi naturali liguri, in regola con le norme di apicoltura e debitamente registrati.



𝗧𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝗶𝗲𝗹𝗲: 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶 𝟮𝟬 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯

