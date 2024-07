Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara

(Sarzana, 04 Lug 24) Riparte il Parco in Battello, tra luglio ed agosto 5 date per vivere il territorio in modo alternativo.

–Sabato 13 luglio 2024

–Sabato 3 agosto 2024

–Sabato 24 agosto 2024

Partenza da Fiumaretta e risalita del tratto navigabile del fiume Magra, per godere in tutta tranquillità dell'ambiente fluviale;

sarà possibile scoprire questo ambiente unico in Liguria che alterna curate coltivazioni a zone umide e la ricca avifauna che qui vive o staziona nei periodi estivi.

–Sabato 20 luglio 2024

–Sabato 17 agosto 2024

Partenza da Fiumaretta, costeggiando il promontorio del Caprione si raggiunge Tellaro e rientro.

Un paesaggio unico, che alterna spettacolari falesie a tratti di macchia mediterranea e permette di osservare dal mare i borghi che tanto caratterizzano il paesaggio ligure.

PER PARTECIPARE E' OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE AL 3271273871 (Coop Hydra) O ALLA MAIL: cea@parcomagra.it