Ognuno può fare la sua parte

(Sarzana, 17 Dic 24) Nell'ambito del progetto, finanziato dalla Regione Liguria, che ha come obiettivo la realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione delle istituzioni locali e della società civile sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Parco ha realizzato un flyer che vuole evidenziare le buone pratiche da mettere in campo in ambito di sostenibilità, perché ognuno, nel suo piccolo, può fare la propria parte.

