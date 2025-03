Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara

(Sarzana, 13 Mar 25) Il Parco di Montemarcello-Magra-Vara è coinvolto, in qualità di soggetto attuatore, in tre progetti Transfrontalieri Marittimi –INTERREG, per favorire le attività di supporto alle imprese e alle comunità locali del territorio, con particolare riferimento al tema del rilancio dell'entroterra, a partire dal valore ambientale, la sostenibilità e l'innovazione.



I tre progetti, Cambiovia-Pro, INN-Pratica e Central Bic, sono finalizzati a contribuire alla risposta, da parte dell'Europa, alla perdita di biodiversità, a rafforzare la protezione e la preservazione della natura e della biodiversità e ridurre tutte le forme di inquinamento in diversi settori.



Il coinvolgimento delle autorità pubbliche locali, regionali e nazionali, delle PMI, delle organizzazioni di sostegno alle imprese e del pubblico in generale sono il fattore comune ai tre progetti che mirano a creare una collaborazione tra gli stakeholders, i naturalisti, gli esperti sociali ed economici per implementare congiuntamente soluzioni e metodologie innovative.