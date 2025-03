Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara

Esperienze outdoor per amare il territorio

(Sarzana, 24 Mar 25) Come ogni anno il Parco di Mantemarcello-Magra-Vara propone un programma variegato di esperienze alla scoperta della natura, della storia, della cultura, delle produzioni tipiche del proprio territorio.

Sono itinerari aperti a tutti, turisti e cittadini ed offrono l'opportunità di entrare nel territorio con uno sguardo attento ed aperto.

Tutte le esperienze, dove non altrimenti specificato, sono gratuite.

Va sottolineato che, come già nell'anno precedente, nel programma si mantiene un'importante iniziativa, l'attività outdoor dedicata alle persone con disabilità; si tratta di iniziative che renderanno accessibile a tutti i diversi ambienti del territorio del Parco, nonché le realtà che lo caratterizzano.

Tutte le attività sono organizzate dal Centro di Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità in collaborazione con le tante realtà del territorio, una Rete di collaborazioni attivata negli anni, che rappresenta il continuo lavoro dell'Ente a favore del territorio:

- Associazione Astrofili Spezzini aps

- A.P.S. Enrico Calzolari pro Monte Caprione

- GAE

- LIPU

- Gruppo Speleologico - CAI Sarzana

- Centro Antares - Fondazione Manlio Canepa

- Centro Sport Avventura A.S.D di Brugnato (Walter Filattiera)

- Cooperativa ZOE

- Apicoltura Ribaditi

- Azienda Agricola Bartolucci

- Azienda Agricola Gallerani

Quest'anno, in occasione del trentennale della legge regionale n 12/95 che ha visto la regolamentazione di tutti i Parchi Regionali Liguri, il Parco aderisce con una escursione botanica, che si svolgerà domenica 11 maggio, ad Euroflora.

Come ogni anno, all'interno del programma ci sono iniziative che aderiscono al Maggio nei Parchi.

Si parte con il rafting, domenica 30 marzo, un'iniziativa coinvolgente realizzata grazie alla collaborazione con il Centro Sport Avventura di Brugnato.

Tutte le escursioni sono gratuite e a numero chiuso, pertanto PER PARTECIPARE E' OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO 3271273871 (Coop Hydra)