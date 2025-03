Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara

Spruzzi e adrenalina sulle acque del fiume Vara... una giornata di emozioni in natura!

(Sarzana, 25 Mar 25) La Val di Vara è un'area ideale per praticare attività all'aria aperta. Grazie alla presenza di numerosi corsi d'acqua è possibile dilettarsi con la pesca sportiva, il rafting e il kayak, l'hydrospeed e il canyoning.

I partecipanti potranno addentrarsi nelle acque del fiume Vara, direttamente nel cuore del Parco, a bordo di un gommone per un tragitto in tutta tranquillità grazie alla presenza di un grande esperto come Walter Filattiera.

Ritrovo: Ore 9.00 presso la sede del Centrosportavventura A.S.D (uscita autostrada Brugnato)

Percorso: Brugnato-Stadomelli

Durata: 9.00 -13.00



Esperto: Walter Filattiera responsabile del Centrosportavventura A.S.D, responsabile dell'intera iniziativa



L'attività di Rafting è organizzata direttamente dal Centro Sport Avventura

Escursione gratuita

PER PARTECIPARE E' OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO 3271273871 (CEAS) o alla mail: cea@parcomagra.it

La partecipazione è a numero chiuso