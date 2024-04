Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara

Da Sabato 6 a Mercoledì 3 Aprile 2024

Spruzzi e adrenalina sulle acque del fiume Vara…una giornata di emozioni in natura!

I partecipanti potranno addentrarsi nelle acque del Fiume Vara, direttamente nel cuore del Parco, a bordo di un gommone per un tragitto in tutta tranquillità grazie alla presenza di un grande esperto come Walter Filattiera.

Percorso: Cà Di Vara – Brugnato

Cà Di Vara – Brugnato Durata: 9.00 -13.00

9.00 -13.00 Ritrovo: ore 9.00 presso Centro Sport Avventura A.S.D-Brugnato (uscita autostrada Brugnato)

ore 9.00 presso Centro Sport Avventura A.S.D-Brugnato (uscita autostrada Brugnato) Organizzazione a cura di Walter Filattiera, Centro Sport Avventura A.S.D di Brugnato