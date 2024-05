Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone

Da Venerdì 17 a Domenica 19 Maggio 2024

Anche quest'anno si terrà l'edizione Bioblitz Lombardia nelle Aree Protette, giunta alla sua nona edizione. L'appuntamento è per il 17-18-19 maggio anche in questo Parco.



Come partecipare?



1. scarica gratuitamente sul tuo smartphone l'applicazione INaturalist

2. crea il tuo profilo

3. aderisci al progetto Bioblitz Lombardia 2024

4. partecipa ad una delle attività proposte dal Parco scegliendo fra quelle in locandina

5. scatta una fotografia alla biodiversità attorno a te e caricala sull'applicazione INaturalist all'interno del progetto Bioblitz Lombardia 2024



Non ti preoccupare se non conosci la specie che hai fotografato: l'applicazione ti suggerirà una possibile identificazione e potrai chiedere agli esperti presenti in campo.



Scarica la locandina con il programma

Provincia: Lecco Regione: Lombardia