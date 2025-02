(Campodimele, 06 Feb 25) In data 4 febbraio 2025 è stato siglato un importante protocollo d'intesa tra il Comune di Itri e l'Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci per la concessione in comodato d'uso del Rifugio "Tozze", con la presenza dei firmatari, il dott. Alberto D'Alessandro, responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Itri, e l'Ing. Fiorello Casale, commissario dell'Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci.

Il Rifugio "Tozze": un punto di riferimento per escursionisti e amanti della natura

Il Rifugio "Tozze", situato nell'omonima località del Comune di Itri (LT), è immerso nel cuore del Parco Naturale dei Monti Aurunci e rappresenta da sempre un punto di riferimento per gli amanti della natura e del turismo sostenibile.

Infatti, la struttura ricettiva ospita 10 posti letto ed è dotata di impianto fotovoltaico da 1 kW, termocamino e solare termico, cucina attrezzata con piano cottura a gas e frigorifero.

Progetto di efficientamento energetico per una gestione sostenibile

Attualmente, però, l'impianto fotovoltaico del rifugio è obsoleto e necessita di interventi di riqualificazione energetica. Grazie a un finanziamento concesso dall'assessorato all'ambiente della Regione Lazio, il Parco realizzerà un intervento di efficientamento energetico per migliorare la gestione ambientale della struttura.

L'iniziativa prevede la sostituzione dell'attuale impianto fotovoltaico con uno più efficiente, garantendo un minore impatto ambientale e un uso più razionale delle risorse energetiche.

L'impegno del Parco Naturale dei Monti Aurunci

Con la firma del protocollo, l'Ente Parco assume un ruolo chiave nella gestione della struttura, consolidando il suo impegno nella valorizzazione del territorio e nella promozione di un turismo eco-sostenibile.

L'Ing. Fiorello Casale ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa dichiarando: «L'obiettivo di questo progetto è promuovere una gestione ecocompatibile del rifugio, offrendo ai turisti e agli amanti della natura un'esperienza all'insegna del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale. Questo intervento rientra pienamente nella strategia dell'Ente Parco e del Comune di Itri per la tutela del patrimonio naturale e l'uso razionale delle risorse».

Gli obiettivi ambientali del Parco

L'intervento di efficientamento energetico si inserisce in una più ampia strategia di raggiungimento degli obiettivi ambientali che contraddistinguono da sempre il Parco Naturale dei Monti Aurunci e lo rendono un punto di riferimento per la tutela ambientale e lo sviluppo del turismo responsabile.