Un viaggio tra natura, storia e spiritualità

(Campodimele, 20 Feb 25) Al via il progetto di turismo sostenibile "In cammino nelle Aree Protette del Lazio - Edizione Giubileo 2025", promosso dal Sistema delle aree naturali protette della Regione Lazio in collaborazione con Cammini d'Italia. Un'iniziativa che valorizza il turismo lento attraverso otto imperdibili escursioni alla scoperta dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali.

Prima tappa: cammino di San Filippo Neri

Il primo evento si terrà il 23 febbraio 2025 nel Parco Naturale dei Monti Aurunci, con partenza dal Rifugio Pornito, Maranola (LT), alle ore 8:30. Questo itinerario ripercorre il Cammino di San Filippo Neri, un affascinante percorso spirituale che attraversa panorami mozzafiato e luoghi ricchi di storia.

Dettagli dell'escursione:

Difficoltà: E (escursionistica, media)

Lunghezza: 12 km

Dislivello: 400 m

Tempo di percorrenza: 5 ore

Guida: GAE + Guardiaparco

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria

Un viaggio attraverso le aree protette del Lazio

Il progetto prevede otto appuntamenti che attraverseranno cinque aree della regione, offrendo un'esperienza immersiva tra natura e cultura:

23 febbraio - Cammino di San Filippo Neri | Parco Aurunci

22 marzo - Cammino di San Benedetto | Parco Simbruini

13 aprile - Cammino dei Tre Villaggi | Parco Marturanum

18 maggio - Cammino Naturale dei Parchi | Parco dei Castelli Romani

15 giugno - Cammino nelle Terre Mutate | Parco del Gran Sasso e Monti della Laga

21 settembre - Cammino di San Francesco | Parco Roma Natura - Lucretili

19 ottobre - Antica Via Amerina | Parco di Veio

16 novembre - Cammino dei Borghi Sabini | Riserva Cervia Navegna

Partendo da paesaggi costieri fino ad arrivare a vette appenniniche oltre i 2000 metri, laghi, fiumi e colline, si scopriranno alcune delle aree più suggestive del Lazio e la loro straordinaria biodiversità.

Tradizione e gusto con "Natura in Campo"

Un valore aggiunto dell'iniziativa è la presenza dei prodotti a marchio "Natura in Campo", il sigillo della Regione Lazio per le eccellenze agroalimentari delle aree protette. Durante l'evento, infatti, saranno organizzate degustazioni di prodotti tipici, tra cui l'olio extravergine delle olive itrane e altre specialità locali.

Unisciti al cammino!

"In Cammino nelle Aree Protette del Lazio" è molto più di un'escursione: è un'occasione unica per riscoprire il legame tra uomo e natura, promuovendo un turismo consapevole e sostenibile.

Qui i siti ufficiali del progetto per rimanere aggiornati:

www.camminiditalia.org

www.parchilazio.it