Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

(Palombara Sabina, 10 Lug 24) Dopo le interessanti e partecipate presentazioni della CETS a Scandriglia, Marcellina e Roccagiovine, Giovedì 11 Luglio alle ore 17 presso la Sala Manenti in via dei Villini n.4 a Orvinio ci sarà l'evento "Forum Plenario", un appuntamento utile a comprendere meglio le mille opportunità che la certificazione potrà offrire a tutta la comunità dei Lucretili.

Spiega il Commissario del Parco Marco Piergotti: "La certificazione ci consentirà di rafforzare i legami di partenariato tra l'Ente Parco, i Comuni, gli operatori turistici e soggetti del terzo settore. Abbiamo avviato il percorso per ottenere da Bruxelles l'ambito riconoscimento e servirà il supporto di tutti per riuscire in questo obiettivo".