Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 09 Ago 23) Presso il centro visita del Parco a #MonteLivata da oggi, 9 agosto, sarà possibile visitare la mostra "Gli animali del Parco".

Abbiamo costruito un piccolo ambiente in cui potrete cimentarvi in un incontro ravvicinato (senza toccare) di una piccola parte di animali che vivono nei boschi e non solo, nel nostro territorio.

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 il personale del parco vi guiderà alla conoscenza di questi rapaci, mammiferi, rettili e tanto altro!

Vi aspettiamo!