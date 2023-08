Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 18 Ago 23) Il 14 agosto 2023 il Presidente Francesco Rocca, con Decreto n. T00171, ha nominato il dott. Alberto Foppoli, su proposta dell'assessore Righini, Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.

Alberto Foppoli, proviene da una lunga esperienza nei Parchi del Lazio, già dirigente nonché direttore sia del Parco dei Monti Simbruini che della della Riserva delle Montagne della Duchessa. Possiede formazione e competenze adeguate all'incarico; Laurea in Giurisprudenza, molti corsi di formazione, Master nel settore della gestione dei parchi e degli ambienti naturali (tesi sullo sviluppo delle aree protette con particolare riferimento ai Monti Simbruini).

Ha notevolmente curato interessi che lo legano alle tematiche ambientali nonché all'esperienza maturata nella Pubblica Amministrazione e agli incarichi gestionali del territorio. Molto attento al rispetto degli ecosistemi e allo sviluppo sostenibile il Commissario, vuole ringraziare sia il Presidente On. Francesco Rocca sia l'Assessore On. Giancarlo Righini per la fiducia accordata nei suoi confronti, auspicando una sinergia fattiva con il Presidente della Comunità del Parco Domenico Petrini con tutti i sindaci e non per ultimo con la popolazione degli otto comuni del Parco.

Auspica inoltre una fattiva collaborazione con il Direttore e con i dipendenti dell'Ente Parco volta al servizio al quale siamo impegnati. Ha inoltre espresso l'intenzione di lavorare al meglio per la tutela e la crescita del territorio attraverso le buone pratiche finalizzato allo sviluppo del turismo ambientale, culturale, archeologico, spirituale (cammini e le vie del sacro) alla valorizzazione delle risorse agro - pastorali e alle preziose risorse dei prodotti tipici nel campo dell'alimentazione. Diamo pertanto il benvenuto ad Alberto Foppoli augurandogli un sereno, proficuo e stimolante cammino insieme a tutti noi.

