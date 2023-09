Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 01 Set 23) La giornata mondiale per la custodia del creato è un'iniziativa voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana in sintonia con le altre chiese europee che consiste in una giornata annuale dedicata a riaffermare l'importanza, anche per la fede, dell'ambientalismo con tutte le sue implicazioni etniche e sociali.Si presenta come un'occasione per comprendere quanto sia fragile e preziosa la biodiversità, e l'ambiente che la ospita e ci ospita. Dovremmo tutti fare marcia indietro, e indirizzarci verso uno stile di vita sano, rivolto alla sostenibilità.

[foto di Associazione Vivere L'Aniene, Ilaria Guj, Maddalena Sebellin]