Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

A settembre nel Parco dei Monti Simbruini avete ancora la possibilità di svolgere e partecipare ancora a molte attività ed eventi.

Infatti, il catalogo "Il Parco delle Meraviglie 2023" include numerose iniziative in tutta l'area protetta, organizzate dal Parco, dai Comuni e da altri soggetti che operano nel territorio.

Non fatevi sfuggire l'occasione di partecipare agli eventi gratuiti che trovate nel catalogo, accessibile in questo link http://webok.it/studio/parco23/, gli eventi possono essere consultati, in ordine cronologico; sono indicate le iniziative fino al mese di dicembre 2023.

"Un'occasione importante - afferma il Commissario Straordinario Alberto Foppoli - quella che ci viene data dal sostegno economico dalla Regione Lazio che permette a tutti di partecipare, a titolo gratuito, ad importanti esperienze nel campo ambientale e non solo all'interno del territorio dell'area protetta.

Quindi molti eventi interamente gratuiti come: concerti in natura, escursioni a piedi ed in bicicletta, laboratori didattici e ludici, visite guidate, degustazioni di prodotti tipici...insomma un'ampia gamma di attività che consentono ai visitatori di conoscere e di vivere appieno le bellezze del territorio.

Esprimo un sincero ringraziamento ai Sindaci degli otto comuni del Parco per il loro straordinario impegno finalizzato alla promozione, valorizzazione e al recupero del patrimonio naturale con le molteplici tradizioni rurali, enogastronomiche, culturali e religiose delle nostre popolazioni".