Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 11 Set 23) Una giornata dedicata ai paesaggi d'Italia. Per celebrarne la bellezza, ma soprattutto per imparare ad osservare l'ambiente che ci circonda. Ritrovare quello sguardo attento e consapevole che permette di entrare in sintonia con i luoghi e comprenderne appieno l'identità storica, culturale, ambientale. I paesaggi sono preziosi elementi identitari di territori e comunità, oltre a rappresentare un indissolubile intreccio di Natura e Cultura, un'opera collettiva e armonica delle generazioni del passato lasciata in eredità a quelle future.



